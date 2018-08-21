الداخلية تؤمن تنفيذ 307 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل فى 8 محافظات

كتبت : دينا الحسيني

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، كفرالشيخ، المنيا، سوهاج، المنوفية، البحيرة، قنا، الشرقية، توجيه عدة حملات إزالة مكبرة، حيث مديرية أمن أسوان فى تأمين تنفيذ 9 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة 25 طاحونة مخالفة والخاصة باستخراج معدن الذهب الخام .

وقامت مديرية أمن كفر الشيخ فى تأمين تنفيذ إزالة 9 حالات تعدى متنوعة، ومديرية أمن المنيا قامت بتأمين تنفيذ إزالة 56 حالة تعدى متنوعة، ومديرية أمن سوهاج تم تنفيذ إزالة 94 حالة تعدى متنوعة.

كما قامت مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ إزالة 50 حالة تعدى متنوعة ، ومديرية أمن البحيرة قامت بتأمين تنفيذ إزالة 11 حالة تعدى متنوعة ، ومديرية أمن قنا قامت بتنفيذ إزالة 38 حالة تعدى متنوعة ، ومديرية أمن الشرقية قامت بتأمين تنفيذ إزالة 15حالة تعدى متنوعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى مواصلة الحملات.