مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع": مستعدون لتأمين 208 ساحة صلاة بالعيد

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد أول الوزير لوسط الصعيد وبرئاسة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى على مستوى المحافظة، وخاصة تأمين ساحات الصلاة البالغ عددها 208 ساحة صلاة و6000 مسجدا على مستوى المديرية، وتم عقد اجتماع بكافة القيادات لمناقشة خطة التأمين وذلك بديوان المديرية.

ومن جانبه، أوضح مدير أمن سوهاج لــ"اليوم السابع"، أن المديرية أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بكافة القطاعات الشرطية على مستوى المحافظة لتأمين الاحتفالات، وتم وضع خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية وشاطئ النيل والمراسى والعائمات، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات كل قطاع يشرف عليها لواء بإجمالى 9 لواءت، وتم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة متصلة بغرفة عمليات مركزية مع الدفع بمجموعات قتالية من قوات الأمن وتمركزات.

وتم التشديد على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية بجميع مراكز ومدن المحافظة والساحات وميادين وشوارع سوهاج المختلفة مع وجود استنفار بجميع أجهزة الأمن بالمحافظة والعمل 24 ساعة للحد من السرقة والمعاكسات والتحرشات التى قد تحدث بسبب زحام العيد وحتى يشعر المواطن السوهاجى بالأمن والأمان خلال الاحتفال بالعيد.

أما اللواء حسن محمود حكمدار المديرية فقد أشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بنواب المدير وبمأمورى المركز ورؤساء أفرع البحث ورؤساء المباحث للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بالحالة الأمنية كل مركز وقسم على حدا وكيفية التعامل والتحرك فى الحالات الطارئة.

وأضاف حكمدار المديرية أنه تم فحص كافة الفنادق والعائمات والشقق المستأجرة على مستوى نطاق المديرية بالمراكز والأقسام لمعرفة الوافدين الغرباء القادمين إلى المحافظة خلال الاحتفالات بعيد الأضحى وما بعدها.

وناشد الحكمدار جموع المواطنين سرعة الإبلاغ الفورى عن أى أشخاص غرباء يكونوا متواجدين بمحيط محل سكنهم وذلك فى إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للحالة الأمنية على مستوى المحافظة وطبقا لتعليمات مدير أمن سوهاج فى هذا الشأن وطبقا للخطة الموضوعة للتأمين.

فيما قال العميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه تم وضع خطة شاملة للشرطة المتخصصة ومباحث الاشتباه والآداب والمخدرات، تشمل الحدائق والأندية والمتنزهات لتأمين زوارها طوال أيام العيد، بالإضافة إلى حملات مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار وأن هناك ضربات استباقية تم شنها على مستوى المحافظة استهداف أطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة على مستوى المراكز والأقسام وتم ضبط العديد من الأسلحة وتنفيد عدد كبير من الأحكام القضائية الذى من شأنها بثت الطمأنينة والحد من المشاجرات ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف حتى فى أيام العيد.

أما إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة فطبقا لتعليمات اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج فقد تم تنفيذ التعليمات الصادرة لرفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتنفيذ خطة التعقيم لتأمين أماكن وساحات الصلاة ونشر إدارة المفرقعات بكافة المراكز وعمل مسح شامل للسيارات المتوقفة منذ فترة بالشوارع الرئيسية والفرعية و عمل مسح وتقيم لجميع ساحات الصلاة والمنشآت الحيوية وتقسيم المراكز إلى قطاعات برئاسة ضابط من قوات الحماية المدنية والتحرك الفورى لأى بلاغ فى هذا الشأن.

إدارة المرور أيضًا برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير الإدارة فقد قامت بمراجعة الخطط المرورية الخاصة بها مع مدير أمن سوهاج والتى من أهم بنودها الإستمرار فى الحملات المروية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من الحوادث جراء السرعة العالية وعمل عدة أكمنة مرورية على الطرق لفحص رخص القيادة بالسائقين والمركبات و الاستعانة بأجهزة الرادار مع إعادة مناشدة مستخدمى الطرق الزراعية والصحراوية ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث أن حملات التحليل متواجده ومستمرة حتى فى أيام العيد.