مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

وائل ربيعى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 14 ألف و500 طالب وطالبة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، سحبوا ملفات القبول بالجامعات الحكومية.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أن صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأ يوم الثلاثاء الماضى ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، مطالبا بالحفاظ على كود الدخول والرقم السرى، حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة بالطالب ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.