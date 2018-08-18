السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته حشيش بقصد الإتجار فى الجيزة

كتب سليم على

قضت محكمة الطفل بالجيزة، بمعاقبة حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعي حميد فوزى، عاطل ،16 سنة، محرزا سلاح أبيض.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.