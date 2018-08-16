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الخميس، 16 أغسطس 2018 08:43 ص
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فى 7 نقاط.. كيف توفر الحكومة تدريبا للشباب بالجهاز الإدارى؟

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 ص
فى 7 نقاط.. كيف توفر الحكومة تدريبا للشباب بالجهاز الإدارى؟ الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن اتاحة الفرصة للشباب للتدريب فى كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفيما يلى أهم 7 نقاط تلخص لك كيفية تطبيق القرار.

1-الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يُعد كتاب دوريا يوجه لكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة للتوعية بأهمية تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات.

2- تُعلن كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها.

3-مراعاة عنصر تكافؤ الفرص والمساواة بين الراغبين فى التدريب من حيث الأنشطة والأعمال محل التدريب وقواعد وشروط التدريب وعدد الفرص المتاحة ومقرها.

4- يكون التدريب لمدة محددة وأن يلتزم المتدرب بتعليمات وإشراف الوحدة التى يتدرب بها.

5-كل متدرب يُمنح فى نهاية مدته شهادة من الوحدة باجتياز التدريب موضحًا بها مدة التدريب والأنشطة والأعمال التخصصية التى تدرب عليها ودرجة إجادته لها

6-يتعين على كل وحدة إدارية أن تخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمتدربين المرشحين لديها.

7- ينشأ التنظيم والإدارة قاعدة بيانات خاصة بالمتدربين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة يرفعها إلى وزير التخطيط عن أعداد الشباب المتدربين سنويًا.


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