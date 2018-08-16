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إحالة سيدة للمحاكمة لسرقت سيارة زوجها بمساعدة عشيقها فى السويس

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:33 ص
إحالة سيدة للمحاكمة لسرقت سيارة زوجها بمساعدة عشيقها فى السويس محكمة - أرشيفية
السويس - سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس إحالة سيدة واثنين من العاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة سيارة زوج السيدة، واعترف المتهمون بقيامهم بارتكاب الجريمة ووجود علاقة غير شرعية بين السيدة وأحد المتهمين المضبوطين، وأنها من قامت بسرقة مفتاح سيارة الزوج.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين من المواطن "أ.غ" بسرقة سيارته وأنه قام بدفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه لإعادتها.
 
وبتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين والنقيب مازن مؤنس والنقيب أحمد عز العرب والنقيب عبد الرحمن زكى، تبين أن من وراء التخطيط لسرقة السيارة والأموال هى "هـ.أ" زوجة مالك السيارة، وأنها على علاقة مع "ص.ع" عاطل الذى استعان بصديقه "أ.خ" لسرقة السيارة، وأن السيدة قامت بسرقة مفتاح سيارة زوجها.
 
وبالقبض على المتهمين الثلاثة اعترفوا أنه توجد علاقة غير شرعية بين الزوجة والمتهم "ص.ع" وأنها على خلاف مع زوجها بسبب مصاريف المنزل والإنفاق على أطفالهم الثلاثة، وأنها اتفقت مع عشيقها على قيامها بسرقة مفتاح السيارة ثم قام عشيقها بسرقة السيارة ليلا وقاموا بالاتصال بعد الحادث بيومين بالزوج وطلبوا مبلغ مالى 20 ألف مقابل إعادة السيارة ومن كان يتصل بالزوج صديق عشيق الزوجة.
 
وقام الزوج مالك السيارة بترك المبلغ المالى لهم بأحد المناطق السكنية كما طلبوا، وذهب لإعادة سيارته من طريق السويس – الإسماعلية بعد ترك اللصوص للسيارة بالطريق.

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