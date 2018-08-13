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الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:25 ص
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عمليات إطفاء الحرائق المستعرة فى كاليفورنيا تتقدّم رغم الأحوال الجوية المعاكسة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:00 ص
عمليات إطفاء الحرائق المستعرة فى كاليفورنيا تتقدّم رغم الأحوال الجوية المعاكسة حرائق الغابات فى كاليفورنيا
لوس أنجليس (أ ف ب)
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أعلنت دائرة الإطفاء فى كاليفورنيا الأحد، أن عمليات إخماد الحرائق المستعرة فى أنحاء عدة من الولاية الأميركية تتقدّم لكنّ الأحوال الجوية تعاكسها إذ إن الحرارة لا تزال مرتفعة والرطوبة منخفضة.

وقالت الدائرة إن الحريق المندلع فى "مندوسينو كومبليكس" والذى دخل تاريخ كاليفورنيا بوصفه الحريق الأكثر تدميرا فى الولاية، أصبح تحت السيطرة بنسبة 67% مقابل 60% الجمعة.

وهذا الحريق الذى يبعد أكثر بقليل من 200 كلم عن مدينة ساكرامنتو عاصمة الولاية أتى حتى اليوم على حوالى 133 ألأف هكتار منذ اندلع فى 27 يوليو.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الحريقين الرئيسيين المستعرين فى منطقة "مندوسينو كومبليكس"، وهما "رانش" الأضخم و"ريفر" الأقل ضراوة، التهما ليل السبت-الأحد حوالى 1250 هكتارا، أى ربع المساحة التى التهماها فى الليلة السابقة.

والأحد تمت السيطرة على حريق "ريفر" بنسبة 93%.

لكن الأحوال الجوية ما زالت تعاكس جهود الإطفائيين وتهدّد بامتداد النيران مجدّدا، إذ إن درجات الحرارة تصل الى 35 درجة ومعدل الرطوبة لا يزيد ن 18%.

ولا تتوقع فرق الإطفاء أن تتمكن من إخماد حرائق "مندوسينو كومبليكس" قبل الأول من سبتمبر أى بعد 3 أسابيع.

             

 


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