أمين دينية البرلمان يطالب "الأوقاف" بمنع السلفيين من إقامة ساحات للعيد

كتب محمود العمري

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد على وزارة الأوقاف أن تكثف من جهودها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمنع إقامة أي ساحات من الجماعات الإسلامية والسلفيين بالمخالفة.

وأضاف أمين دينية البرلمان في تصريح لـ"اليوم السابع"،أن إقامة أي ساحات للعيد مخالفة لقرار الأوقاف لابد وأن يقابل بكل حزم وشدة، ويطبق عليه القانون فورا، لافتا إلى أن هذه الجماعات الإسلامية تتسلل فى القري لإقامة الساحات، لتروج لنفسها وتعمل ضد الدولة وتحرض ضد المؤسسات فلابد من أن يتم التعامل معها بكل قوة.