أمريكيون يتظاهرون فى ولاية فرجينيا لإحياء ذكرى أحداث عنف عنصرية

واشنطن(أ ش أ)

تظاهر مئات الأشخاص فى مدينة "تشارلوتسفيل" بولاية فرجينيا الأمريكية لإحياء الذكرى الأولى لأحداث العنف العنصرية التى شهدتها المدينة العام الماضى.

وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الأحد، أن أحداث العنف قد اندلعت بعد قرار بإزالة تمثال للجنرال "روبرت لى" الذى ينتمى الى الحقبة الكونفديرالية .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أدان أمس السبت، كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف ، داعيا إلى الوحدة الوطنية، وقال فى تغريدة له "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى وفاة وانقسامات لا معنى لها".