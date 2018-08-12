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خالد صلاح
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أمريكيون يتظاهرون فى ولاية فرجينيا لإحياء ذكرى أحداث عنف عنصرية

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:30 ص
أمريكيون يتظاهرون فى ولاية فرجينيا لإحياء ذكرى أحداث عنف عنصرية مظاهرات فى أمريكا ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
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تظاهر مئات الأشخاص فى مدينة "تشارلوتسفيل" بولاية فرجينيا الأمريكية لإحياء الذكرى الأولى لأحداث العنف العنصرية التى شهدتها المدينة العام الماضى.

وذكرت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الأحد، أن أحداث العنف قد اندلعت بعد قرار بإزالة تمثال للجنرال "روبرت لى" الذى ينتمى الى الحقبة الكونفديرالية .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أدان أمس السبت، كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف ، داعيا إلى الوحدة الوطنية، وقال فى تغريدة له "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى وفاة وانقسامات لا معنى لها".

 


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