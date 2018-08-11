صور.. تعليم شمال سيناء تطلق فعالية اليوم الوطنى لحب مصر

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم فى مدينة العريش بشمال سيناء، فعالية اليوم الوطنى لحب مصر بنقابة المعلمين وتنظمها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل تعليم شمال سيناء، فى بيان إن الفعالية تأتى فى اطار الاحتفالات بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وتتضمن أوبريت وغناء فردى عن بطولات الجيش المصرى والداخلية ومساهمة الشعب المصرى ومواطنى سيناء فى الإنجازات المصرية.

اضاف انه تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز على مستوى الجمهورية فى مجالات متعددة، وأن فعالية اليوم الوطنى تهدف إلى تجسيد البطولات والانجازات الوطنية وتحقيق الانتماء الوطنى وتحفيز الهمم للعمل الوطنى لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.



فعالية اليوم الوطنى لحب مصر



فعالية اليوم الوطنى لحب مصر



فعالية اليوم الوطنى لحب مصر