video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس علا القرضاوى و12 آخرين فى تمويل الإرهاب 45 يوما

السبت، 11 أغسطس 2018 01:59 م
تجديد حبس علا القرضاوى و12 آخرين فى تمويل الإرهاب 45 يوما محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
 قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، تجديد حبس علا يوسف القرضاوى و12 آخرين،فى اتهامها  بتمويل الإرهاب، فى القضية برقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما.
 
ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أوكسجين 15يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

تجديد حبس متهمة 15يوما في قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

جنح المرج تجدد حبس موظف بالضرائب لاتهامه بسب قيادات المصلحة

حبس ابنة القرضاوى فى تمويل الارهاب

تجديد حبس زوج ابنة القرضاوى

ابنة القرضاوى

تمويل الارهاب

اخبار الحوادث

محاكم مصر

تجديد حبس

يوسف القرضاوى




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة