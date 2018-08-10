أمن القليوبية ينفذ 4266 حكم غرامات و6549 حكما جنائيا

وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 695 محكوم عليه، وتنفيذ 5649حكم، و4266 حكم غرامة، وضبط 12 قضيه جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 49100جنية، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما شنت مديرية الصحة بالقليوبية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم بشبين القناطر والقناطر الخيرية. وأسفرت الحملة عن إعدام 439 كيلو جرام من الأغذية المختلفة من منتجات "اللحوم، ومنتجات الألبان. كما قامت الحملة بسحب 19 عينة من اللحوم ومنتجاتها المتحفظ عليها وإرسالها إلي المعامل المركزية بالقليوبية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه .

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم في قضايا الجنائية ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5649 حكم، وضبط 695 محكوما عليهم، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.