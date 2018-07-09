جونسون فى خطاب استقالته: بريطانيا ستكون مثل مستعمرة للاتحاد الأوروبى

رويترز

حذر وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون اليوم الاثنين من أن ينتهى المطاف ببريطانيا إلى أن تكون مثل مستعمرة تابعة للاتحاد الأوروبى بعد إعلان الحكومة خطط إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل.

واستقال جونسون اليوم الاثنين اعتراضا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى للانسحاب والتى تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالسلع المصنعة.

وكتب جونسون فى خطاب استقالته، الذى اطلعت عليه مدونة (جيدو فوكس) السياسية، "نتجه بالفعل صوب حالة المستعمرة - وسيناضل كثيرون للوصول إلى الميزة الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب (الخطة) بالتحديد".