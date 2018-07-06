video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:10 ص
5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب على الإبقاء لإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى فى قانون الفتوى العامة، وذلك عقب الخلاف الذى دار بين الأزهر والأوقاف حول هذه النقطة، وذلك بعد جلسات مناقشة جمعت بين طرفى الأزهر والأوقاف، وينشر "اليوم السابع" 5 معلومات عن قانون الفتوى بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب.

1 -  يحظر نص القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 -  ينص القانون على أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

3  -  يهدف القانون إلى أن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

4  - يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

5 -  شهد القانون جدلاً واسعًا بين مؤسستى الأزهر والأوقاف بسبب وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن الجهات الرسمية فى الفتوى، إلا أن اللجنة الدينية أبقت على وجود الوزارة فى جهات الفتوى كما هى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللجنة الدينية بالبرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى - صور

اللجنة الدينية بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء - صور

اليوم.. اللجنة الدينية بالبرلمان تنتهى من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

اخبار البرلمان

اللجنة الدينية

اخبار عاجلة

مجلس النواب

عاجل

اخبار مصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة