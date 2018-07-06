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الجمعة، 06 يوليه 2018 10:40 م
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وزير الأوقاف يعتمد تجديد تعيين عدد من قيادات الوزارة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:07 م
وزير الأوقاف يعتمد تجديد تعيين عدد من قيادات الوزارة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وزاره الاوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد تعيين كل من: الشيخ  صبرى ياسين عيد دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة مع استمرار تكليفه رئيسًا لقطاع المديريات، والشيخ  خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف الغربية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1199) لسنة 2018م.
 
وشمل القرار تجديد تعيين الشيخ.طه محمد المتولى زيادة مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية ، والشيخ  أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية ، والشيخ محمد أحمد الطراويي مديرًا لمديرية أوقاف الأقصر مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف قنا.

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