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الخميس، 05 يوليه 2018 04:35 م
خالد صلاح
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مقتل 23 عنصرا من "داعش" فى هجوم لقوات الحكومة الأفغانية شرقى البلاد

الخميس، 05 يوليه 2018 04:15 م
مقتل 23 عنصرا من "داعش" فى هجوم لقوات الحكومة الأفغانية شرقى البلاد القوات الأفغانية- أرشيفية
أ ش أ
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قتل 23 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، بينهم قيادى فى هجوم نفذته القوات الحكومية الافغانية على مخابئ التنظيم شرق البلاد.


وقال المتحدث باسم حكومة نانجرهار شرقى أفغانستان عطا الله خوجيانى وفقا لقناة (سكاى نيوز) إن 23 مسلحا من بينهم قيادى بارز فى تنظيم داعش قتلوا بعد أن استهدفت قوات الحكومة مخابئ التنظيم .
 

وأضاف، أن ثلاثة مسلحين من حركة طالبان قتلوا، اليوم، بينهم القيادى البارز ملا حكيم الله، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة فى منطقة خوجيانى شرق أفغانستان .
 

 

 


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