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لطلاب الثانوية.. كيف تختار كلية القدرات المناسبة وما الفائدة منها × 10 نقاط

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:33 م
لطلاب الثانوية.. كيف تختار كلية القدرات المناسبة وما الفائدة منها × 10 نقاط تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لا يضعون التقدم لكليات القدرات ضمن أولوياتهم فيما يخص تقديم أوراق الأبناء للجامعات المختلفة، والبعض الآخر يتعاملون مع هذه الكليات على اعتبار أنها البديل الأفضل حال تدنى المجموع.

والكثير منهم أيضا يغيرون آرائهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ويلحون فى طلبهم للوزارة بضرورة فتح اختبارات القدرات مرة أخرى وهو ما تواجهه الوزارة بالرفض عادة تعظيما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، هنا "اليوم السابع" يقدم لك استراتيجية اختيار كلية القدرات المناسبة والظروف المحيطة بهذه العملية.


1-    أولا يجب أن يختار الطالب الكلية الأقرب لميوله لأن هذه الاختبارات تقيس الموهبة وليس المعلومات.

2-    لا تشتت نفسك بين الكثير من الكليات فقط اختر كلية أو اثنين وركز فيهما لاجتياز اختبارات القدرات.

3-    لا تتعامل مع هذه الكليات باعتبارها من الدرجة الثانية فكثير منها تتخطى نسبة القبول به الـ 92 %.

4-    لا تعتمد مطلقا على فتح الباب لهذه الاختبارات مرة أخرى لأنه غالبا لا يحدث.

5-    لا تخدعنك حسابات المجموع فقد يأتى بما لا تحب وتقعد ملوما محسورا على فرصة القدرات التى لم تستغلها.

6-   مقارنة بكليات الجامعات الخاصة ومصاريفها تبقى كليات القدرات البديل الأمثل فى حالة تدنى المجموع عن 95 % لا قدر الله.

7-   اعتمد على رأيك الشخصى فى اختيار كليات القدرات بنسبة 80% لأنها تقيس مهارتك أنت وليس أولياء أمورك.

8-   لا تقع فريسة لسماسرة القدرات وتحضر دورات تحضيرية للامتحان، فالكليات ألغت جميع هذه الدورات وتعتمد فقط على قياس مهاراتك.

9-   لا تدفع أكثر من 350 جنيها بالكلية مصاريف اختبارات القدرات.

10- نتيجتك ستعرفها من خلال موقع التنسيق ويشترط أن تحصل على 70 % لاجتياز الاختبارات.

 


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اختبارات القدرات

التعليم العالى

مكتب التنسيق




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