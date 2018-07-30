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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 ص
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صور.. ترامب وأحفاده يعودون إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:08 ص
صور.. ترامب وأحفاده يعودون إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع ترامب وحفيدته
كتب عبد الوهاب الجندى
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ظهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بصحبة أحفاده فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، بعد أن عادة من قضاء عطلته الأسبوعية فى نادي نيوجيرسي للغولف.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، ظهرت أيضا إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأطفالهما.

لكن الصور التى نشرتها رويترر، لم تظهر فيها السيدة الأولى لأمريكا ، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب ينزل من الطائرة
ترامب ينزل من الطائرة
ترامب وحفيدته
ترامب وحفيدته

 

دونالد ترامب يسير جنبا إلى جنب مع حفيدتة أرابيلا
دونالد ترامب يسير جنبا إلى جنب مع حفيدتة أرابيلا

 

كوشنر يحمل طفله
كوشنر يحمل طفله
إيفانكا وزوجها
إيفانكا وزوجها

 

 


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