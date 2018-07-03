مجلس الوزراء يعلن الملخص التنفيذى لبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"

أعلن مجلس الوزراء الملخص التنفيذى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 18/2019 إلى 21-2022، والذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم للبرلمان، تحت عنوان "مصر تنطلق".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن فلسفة برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقُبلة "18/2019-21/2022" تنطلق مُرتكزة على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018"، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة" ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً "مرحلة جني الثمار"، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن برنامج عمل الحكومة يأتي متسقاً مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، تلك الرؤية التي تستهدف تحقق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا أيضاً تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي.

وأضاف مدبولى أن برنامج عمل الحكومة يأتى في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليشمل تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية، مستهدفاً ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، اتساقاً مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، وبما يكفل توفير حياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه قد روعي في اعداد برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، شمول أهم الأولويات ومؤشرات الأداء الأساسية الخاصة بكل أولوية، وبما يكفل تسهيل عملية رصد ومتابعة وتقويم انعكاسات ذلك خاصة على جودة حياة المواطنين في كافة ربوع الوطن.

واشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن خمسة أهداف رئيسية هى: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري و التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي و النهوض بمستويات التشغيل و تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وفيما يلى سرد لأهم ملامح أهداف برنامج عمل الحكومة خلال(18/2019-21/2022):

الهدف الاستراتيجي الأول حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية

البرنامج الرئيسي الأول: الاستقرار الأمني:

ويتضمن هذاالبرنامج العديد من المستهدفات والرسائل موزعة على البرامج الفرعية التالية:

· البرنامج الفرعي الأول: تأمين القوات المسلحة للأمن القومي:

־ الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة، بالإضافة إلى امتلاك أحدث نُظم التسليح.

־ تأمين الحدود البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

־ إحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص.

־ الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر.

־ تطوير إدارة المصانع الحربية وزيادة المشاركة في أنشطة التسليح.

· البرنامج الفرعي الثاني: تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية:

־ رصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية والعمل على كشفها وتكثيف الضربات الاستباقية ضدها.

־ التوسع في إجراءات متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعم الفكر المتطرف.

־ ملاحقة العناصر الإرهابية في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.

־ تفعيل العمل بنظام البصمات الحيوية.

־ تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بإرساء مفاهيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.

· البرنامج الفرعي الثالث: تطوير أنشطة مكافحة الجرائم:

־ استكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة.

־ ضبط التجار والمستوردين الذين يقومون باستغلال الأزمات باحتكار بعض السلع لزيادة أسعارها.

־ تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن والمرور عليها لضمان التشغيل والإنتاج.

־ متابعة أصحاب ومسئولي محطات الوقود ومستودعات أنابيب الغاز.

־ تكثيف الحملات الأمنية لضبط الأطفال بلا مأوى واتخاذ الوسائل الكفيلة بإصلاح مسارهم.

· البرنامج الفرعي الرابع: تأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية:

־ مراجعة وتطوير خطط تأمين المنافذ والمطارات والمناطق السياحية والأثرية.

־ تعميم تركيب أجهزة تتبع (GPS) بكافة الحافلات السياحية.

־ تطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية لكافة الفروع الجغرافية التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

־ تغطية المناطق السياحية بسيارات نجدة مجهزة.

־ إلزام شركات السياحة بالإخطار المسبق عن البرامج السياحية.

· البرنامج الفرعي الخامس: تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين:

־ التوسع في تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين.

־ تحسين مستوى الخدمات في مجالات الجوازات والهجرة وتصاريح العمل.

־ استخدام الرصد الإلكتروني الأوتوماتيكي للمركبات، ومراقبة حركة المرور وإدارتها بالطرق الذكية.

־ إنشاء مواقع جديدة للسجلات المدنية، وتطوير القائم منها (430 موقع).

· البرنامج الفرعي السادس: نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب:

־ تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة والتعايش السلمي، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام، من خلال:

־ تنفيذ ما يربو على 18 ألف قافلة دعوية، ونحو 150 حملة توعوية، ونحو 30 ألف ندوة تثقيفية.

־ التوسع في إنشاء لجان الفتوى الدينية من 230 لجنة حالياً إلى 456 لجنة بنهاية البرنامج.

־ التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية بإنشاء 1200 مكتب جديد، و800 مدرسة مسجد جامع قرآنية.

־ الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، من خلال تنظيم 44 برنامجاً تأهيلياً.

· البرنامج الفرعي السابع: تعزيز دور المؤسسات الثقافية في مواجهة التطرف الفكري:

توظيف الأنشطة والفعاليات الثقافية في بناء قيم اجتماعية إيجابية تهيئ الفرصة لتكوين مواطن مصري إيجابي مؤمن بهويته الوطنية، وقادر على الشعور بالمسئولية الاجتماعية والعيش المشترك في مجتمع يسوده السلام الاجتماعي.

· البرنامج الفرعي الثامن: ضمان تحقيق الامن القومي العربي والإقليمي:

־ ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

־ تبني موقف صريح وحاسم في القضايا المثارة بالدول العربية.

־ ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيط الإقليمي الإفريقي.

־ تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

· البرنامج الفرعي التاسع: الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج:

־ توفير منظومة تواصل ورعاية لأبناء المصريين بالخارج خاصة من الجيل الثاني والثالث، وتعميق الهوية المصرية، وربطهم بالوطن، وذلك من خلال: تنظيم دورات للتوعية بالأمن القومي، بواقع ثمان دورات، يشارك فيها نحو ألف فرد من أبناء المصريين بالخارج.

־ تنظيم معسكرات شبابية بمحافظات مختلفة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

· البرنامج الفرعي العاشر: مكافحة الهجرة غير النظامية:

تنظيم 140 برنامجاً توعوياً للشباب والأسر في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير المنظمة، وتنظيم برامج للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال يستفيد منها 3600 أسرة وشاب، واعتماد مدربي توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.

· البرنامج الفرعي الحادي عشر: تعزيز قيم المواطنة والمسئولية:

־ تنمية الوعي والمشاركة السياسية لإلمام الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي.

־ فتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب ودمجهم في العملية السياسية.

־ تفعيل دور الشباب في مواجهة الفساد.

· البرنامج الفرعي الثاني عشر: تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية:

־ تدريس حقوق الإنسان في مختلف مراحل التعليم.

־ تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

־ تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية بهدف كسب الثقة.

§ البرنامج الرئيسي الثاني: الأمن المائي:

البرنامج الفرعي الأول: حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة:

־ التوصل لاتفاق مع اثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وخاصة قواعد ملء الخزان ومداه الزمني.

־ تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وأثيوبيا.

־ تفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

· البرنامج الفرعي الثاني: تنمية الموارد المائية:

־ زيادة الكفاءة الكلية للاستخدام من 80% إلى 85% من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة من 33% إلى 42%، وخفض الفاقد في شبكات المياه من 30% إلى 25%.

־ زيادة كمية المياه المحلاة من مياه البحر من 290 ألف متر مكعب إلى مليون متر مكعب يومياَ.

־ حفر 142 بئراً جوفياً جديداً، واحلال وتجديد 106 بئراً جوفياً.

־ إنشاء 71 محطة رفع، و50 مغذياً لإعادة استخدام حوالي 4 مليارات م3 سنوياً من مياه الصرف الزراعي.

־ استكمال إنشاء عدد 92 محطة خلط نيلية، تعمل على توفير حوالي 0.75 مليار م3 سنوياً.

· البرنامج الفرعي الثالث: الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات:

يتبنى هذا البرنامج مجموعة من الآليات التي من شأنها توفير حوالي 10 مليارات متر مكعب/سنة، فضلاً عن تنفيذ معالجة ثلاثية وثنائية مطورة لعدد 60 محطة معالجة بالصعيد تصب على المجاري المائية المتصلة بنهر النيل، وتنفيذ معالجة ثنائية مطورة لصرف صحي أبو رواش.

· البرنامج الفرعي الرابع: ترشيد استخدامات مياه الري:

־ التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة بإضافة 60 ألف فدان سنوياً.

־ الحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه مثل الأرز.

־ تفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

־ إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 302 محطة ري وصرف، والتشغيل الذاتي لمحطة توشكى.

־ إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 207 ألف فدان، وتطوير نحو 2150 مأخذ ومسقى.

· البرنامج الفرعي الخامس: حماية السواحل والمنشآت:

־ تنفيذ أعمال حماية لنحو 66 كم من الشواطئ.

־ إنشاء ممشى (أهل مصر) بطول 90 كم في المحافظات المطلة على نهر النيل.

· البرنامج الفرعي السادس: التوعية بقضايا الأمن الامائي:

تدريب 16 ألف فرد على وسائل إدارة المياه، بالإضافة إلى تنظيم 4806 حملة توعية بقضايا المياه تشمل إعداد 71 فيلماً وثائقياً وتوعوياً خلال سنوات البرنامج.

البرنامج الرئيسي الثالث: الأمن الغذائي:

· البرنامج الفرعي الأول: توفير متطلبات الأمن الغذائي:

־ زيادة اجمالي المساحة المحصولية لتصل الى 18 مليون فدان.

־ التوسع في الزراعة في افريقيا بمساحة اجمالية 1.1 مليون فدان.

־ التوسع في نظام الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين بإتاحة عائد مناسب.

־ خفض الفاقد اثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب، وتحفيز التسويق التعاوني.

־ تحديد الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الأغذية المتداولة.

־ احكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة.

· البرنامج الفرعي الثاني: زيادة القدرة التخزينية من القمح:

־ إنشاء 12 صومعة معدنية جديدة بسعة تخزينية تبلغ حوالي 830 ألف طن.

־ تطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة 300 ألف طن.

· البرنامج الفرعي الثالث: الوفر في استهلاك القمح:

زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 85% مما يؤدي إلى تضييق الفجوة الاستيرادية.

· البرنامج الفرعي الرابع: توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع:

־ ضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة 9 أشهر بإنشاء 7 مجمعات تخزينية.

־ زيادة عدد منافذ توزيع السلع الاستهلاكية لتصل إلى 6 آلاف منفذ.

البرنامج الرئيسي الرابع: أمن الطاقة:

· البرنامج الفرعي الأول: تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة:

־ إضافة حوالي 25 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية.

־ إصدار تعريفة التغذية الكهربية، وكذلك قانون الكهرباء الموحد.