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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:46 م
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صور.. ليلة حزينة فى إندونيسيا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة إلى 24 شخصا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:32 م
صور.. ليلة حزينة فى إندونيسيا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة إلى 24 شخصا جنوح عبارة فى إندونيسيا
أ ف ب
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قضى 24 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، الثلاثاء بعد جنوح عبارة قبالة سواحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، فيما هرعت فرق الإغاثة لإنقاذ عشرات الركاب الذين كانوا على متنها.

ووقع الحادث فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه السلطات الإندونيسية توقف عمليات البحث عن أكثر من 160 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين إثر غرق عبارة فى بحيرة سياحية فى سومطرة قبل اسبوعين.

وأظهرت صور للحادث الآخير ركابا يتمسكون بجانب العبارة "كيه ام ليستاري" التى جنحت قبالة سواحل سولاويزى، فيما عام آخرون فى الماء بانتظار وصول المساعدة.

جنوح العبارة
جنوح العبارة

وقال مدير الجهاز المحلى لمكافحة الكوارث درفيان موكرى إنه تم حتى الآن انتشال24 جثة وانقاذ 39 شخصا، لكن السلطات لم تعثر بعد على جميع من كانوا على قائمة ركاب السفينة البالغ عددهم 139 شخصا.

وقال موكرى لوكالة فرانس برس إن "فريق البحث والانقاذ والصيادون لا يزالون يعملون على انقاذ الضحايا الذين كانوا على متن السفينة"، مضيفا "لم يُعرف بعد عدد الركاب الذين لا يزالون عالقين داخل السفينة".

وتحاول مجموعة من السفن الصغيرة انقاذ الركاب بعد ان حالت رداءة الطقس دون تمكن سفن اكبر من الاقتراب من موقع جنوح العبارة، بحسب ما اعلنت وزارة النقل.

واوضحت الوزارة ان الركاب ارتدوا سترات النجاة.

وكانت العبارة واجهت رياحا وامواجا عاتية خلال توجهها من سولاويزى الى جزيرة سيلايار.

وتتكرر الحوادث البحرية فى اندونيسيا حيث يعتمد كثر السفن وسيلة للتنقل بن جزر الارخبيل التى يقارب عددها 17 الف جزيرة رغم ضعف معايير السلامة.

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

جنوح العبارة (2)
جنوح العبارة 

 

حزن الأهالى
حزن الأهالى

 

حزن
حزن

 

عالقين
عالقين

 

غرق عبارة فى إندونيسيا
غرق عبارة فى إندونيسيا

 

ناجون يلقون الورود حزنا على ضحايا الحادث
ناجون يلقون الورود حزنا على ضحايا الحادث

 

ناجين
ناجين

 

نفور الأهالى على الشواطئ
نفور الأهالى على الشواطئ

 


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