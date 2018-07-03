براءة هبة قطب من تهمة خدش الحياء العام وإلغاء عقوبة "اللوم" لجامعة القاهرة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة الصادر بتوقيع عقوبة "اللوم" على الدكتور هبة قطب، أستاذة الطب الشرعى بالجامعة.

وقضت المحكمة بتبرئة هبة قطب من تهمة خدش الحياء العام من خلال الظهور على برامج تلفزيونية على القنوات الفضائية تطرقت خلالها للأمور الجنسية.

كان سمير صبرى المحامى، قد تقدم بشكوى إلى مجلس التأديب بجامعة القاهرة عام 2015 ، ضد هبة قطب، قام باتهامها فيها بالاستمرار على الظهور عبر الفضائيات والحديث عن أدق تفاصيل العلاقة الزوجية وتقوم كذلك بتعليم الأبناء والبنات فى كل المراحل العمرية فنون العلاقة الحميمة بين الزوجين، وتخوض في العلاقة الزوجية على مسمع ومرأى من المصريين بطريقة فجة، لم تراع فيها أن من بين المشاهدين أبناء وبنات مراهقين ولا يقتصر المشاهدون على المتزوجين فقط.

وأرفق صبرى بدعواه 22 أسطوانة مدمجة و8 حوافظ مستندات وطالب بإحالة هبة قطب للمحاكمة الجنائية بتهم خدش الحياء العام، والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، وحكمها حكم التحريض عليهما، وهو ما جرم بالمواد أرقام 178، 178 مكرر، 269 مكرر من قانون العقوبات .