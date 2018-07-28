"عكاظ" السعودية: الأيدى الإيرانية وراء كل عمل إرهابى للميليشيات الحوثية

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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن مع كل عمل إرهابى تقوم به الميليشيات الحوثية تبرز الأيدى الإيرانية القذرة، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات هى إحدى الأذرع الناشطة التى تحاول بها إيران زعزعة أمن المنطقة خاصة منطقة الخليج العربى، عبر استهداف مضيق باب المندب - الذى يعتبر ممرا مهما للتجارة العالمية - يعبر من خلاله ما يقارب الخمسة ملايين برميل نفط يوميا.

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان (أيدى إيران القذرة) - أنه بالإضافة إلى إطلالة إيران على مضيق هرمز وتهديداتها اللفظية التى لا تفتر عن ترديدها كل فترة لإعاقة تصدير النفط من خلاله، ها هى تذكر بأدوارها الوقحة والنجسة من خلال الاعتداء على ناقلتى نفط سعوديتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب من قبل الميليشيات الحوثية، ليضاف ذلك إلى سجل سياساتها المتطاولة على الآخرين، والضاربة بالأعراف الدولية عرض الحائط.

واختتمت الصحيفة، "إن ما قامت به ميليشيات الحوثى ضد ممرات الملاحة الدولية هو عمل إجرامى بامتياز، ويؤكد صوابية إجراءات المملكة ودول التحالف العربى ضد هذه الميليشيات، ويشير بشكل واضح إلى حتمية استمرار الجهود القائمة حاليا لتطهير الساحل الغربى لليمن وضرورة استكمال تحرير الحديدة مهما كلف الثمن".