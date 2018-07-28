video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"عكاظ" السعودية: الأيدى الإيرانية وراء كل عمل إرهابى للميليشيات الحوثية

السبت، 28 يوليه 2018 09:48 ص
"عكاظ" السعودية: الأيدى الإيرانية وراء كل عمل إرهابى للميليشيات الحوثية ناقلة بترول - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن مع كل عمل إرهابى تقوم به الميليشيات الحوثية تبرز الأيدى الإيرانية القذرة، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات هى إحدى الأذرع الناشطة التى تحاول بها إيران زعزعة أمن المنطقة خاصة منطقة الخليج العربى، عبر استهداف مضيق باب المندب - الذى يعتبر ممرا مهما للتجارة العالمية - يعبر من خلاله ما يقارب الخمسة ملايين برميل نفط يوميا.

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان (أيدى إيران القذرة) - أنه بالإضافة إلى إطلالة إيران على مضيق هرمز وتهديداتها اللفظية التى لا تفتر عن ترديدها كل فترة لإعاقة تصدير النفط من خلاله، ها هى تذكر بأدوارها الوقحة والنجسة من خلال الاعتداء على ناقلتى نفط سعوديتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب من قبل الميليشيات الحوثية، ليضاف ذلك إلى سجل سياساتها المتطاولة على الآخرين، والضاربة بالأعراف الدولية عرض الحائط.

واختتمت الصحيفة، "إن ما قامت به ميليشيات الحوثى ضد ممرات الملاحة الدولية هو عمل إجرامى بامتياز، ويؤكد صوابية إجراءات المملكة ودول التحالف العربى ضد هذه الميليشيات، ويشير بشكل واضح إلى حتمية استمرار الجهود القائمة حاليا لتطهير الساحل الغربى لليمن وضرورة استكمال تحرير الحديدة مهما كلف الثمن".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: مصر والسعودية والإمارات فطنوا للعبة دويلة قطر المشبوه

فرنسا تدين الهجوم على ناقلتى نفط سعوديتين من قبل ميليشيات الحوثى

صحيفة: وقف تصدير البترول السعودى عبر مضيق باب المندب يؤكد أهمية تحرير الحديدة

اخبار عربية

ناقلات بترول

الحوثيين

التحالف العربى

الخليج العربى

ايران

الحرب فى اليمن

التجارة العالمية

اخبار العرب

مضيق باب المندب




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة