للقراء.. شاركونا بأجمل صور للخسوف الكلى للقمر

كتب – محمود راغب

يدعو "اليوم السابع" القراء للمشاركة بالصور والفيديوهات لرصد ظاهرة الخسوف الكلى للقمر، مساء اليوم الجمعة، على أن تنشر المواد المصورة بأسماء القراء، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك" على صفحة اليوم السابع https://www.facebook.com/youm7

وتتجه أنظار الملايين بعد ساعات قليلة، وبالأخص فى مصر والوطن العربى لرصد واحدة من أعظم الظواهر الفلكية النادرة وهى خسوف القمر الكلى والذى يصنف الأطول فى القرن الـ 21.

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية لمتابعة الخسوف الكلى للقمر، مساء اليوم، من خلال لجان للرصد بمحافظات أسوان ومطروح والإسماعيلية والفيوم والقاهرة، ويفتح أبوابه للزائرين مجانا بمرصد حلوان لمتابعة الظاهرة وكذلك أداء صلاة الخسوف بمسجد المرصد.

وفى هذا السياق، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الخسوف الكلى للقمر مساء اليوم سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين.

وأشارت إلى أن الخسوف الكلى للقمر فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته سيستغرق "شبة ظلى – جزئى – كلى – شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات وأربعة عشر دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى – كلى – جزئى" مدة قدرها ساعتين واثنتى عشرة دقيقة .

كما يستغرق الخسوف الكلى للقمر من بدايته وحتى نهايته ساعة واحدة وثلاث وأربعين دقيقة، لافتا إلى أن الخسوف الكلى سيرى فى مصر والوطن العربى.