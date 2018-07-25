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الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:24 ص
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الكوريتان تتبادلان نتائج البحث عن الأسر المشتتة قبيل فعاليات "لم الشمل"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:42 ص
الكوريتان تتبادلان نتائج البحث عن الأسر المشتتة قبيل فعاليات "لم الشمل" زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الكوريتين تبادلتا نتائج بحثهما المستمر منذ أسابيع عن العائلات التى انفصلت عن بعضها بسبب الحرب الكورية التى دارت فى الفترة ما بين عامى 1950-1953، وذلك قبل انعقاد حدث لم شمل الأسر المشتتة الشهر المقبل.

وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن تعقد الكوريتان فعاليات مؤقتة للم شمل الأسر المشتتة من 20 إلى 26 أغسطس المقبل فى منتجع جبل كومكانج على الساحل الشرقى لكوريا الشمالية، فى إطار متابعة للتعهد الذى تم خلال قمة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - أن ونظيره الشمالى كيم جونج - أون، فى شهر أبريل الماضى للعمل معاً فى معالجة القضايا الإنسانية.

تأتى مشاركة النتائج بعد ثلاثة أسابيع من تبادل الطلبات بينهما لتحديد مكان الأسر المشتتة، إذ طلبت كوريا الجنوبية تحديد أماكن 250 شخصا فى الشمال، بينما طلبت كوريا الشمالية من الجنوب تأكيد ما إذا كان 200 شخص ما زالوا يعيشون هناك.

 


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