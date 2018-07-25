الصين ترحب بقرار إلغاء دورة ألعاب شرق آسيا للشباب بجزيرة تايوان

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أشاد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) آن فنج شان، اليوم /الأربعاء/، بقرار اللجنة الأوليمبية لشرق آسيا بإلغاء الدورة المقبلة لألعاب شرق آسيا للشباب، التى كان من المقرر عقدها بتايوان، واصفا إياه بـ"القرار الصائب".

وقال آن فنج شان - فى تصريح اليوم - "إن بعض القوى السياسية وعناصر "استقلال تايوان" انتهكوا بشكل صارخ "النموذج الأوليمبي" الذى ينص على أن مشاركة وفد جزيرة تايوان فى الألعاب الأوليمبية يكون تحت اسم "تايبيه الصينية".. مشيرا إلى أن محاولات هذه القوى إجراء استفتاء حول انضمام الجزيرة للألعاب الأوليمبية تحت اسم آخر يمثل فى جوهره إنكارا لمبدأ "صين واحدة"، ويهدد بجلب مخاطر كبيرة لوقوع اضطرابات سياسية فى الألعاب".

وأضاف أن الصين تعارض دائما التدخل السياسى فى الرياضة، معربة عن معارضتها الشديدة لاستفزازات ذلك الاستفتاء مرات عديدة، مؤكدا أن هناك إجماعا بين الدوائر الرياضية الأوليمبية على دعم النموذج الأوليمبى.