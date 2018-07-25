البرلمان يؤجل التصويت على إسقاط عضوية سحر الهوارى لدور الانعقاد القادم

نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى إلى دور الانعقاد القادم.

جاء قرار المجلس بناء على اقتراح قدمه النائب محمد ماهر الذى طلب تأجيل المناقشة لدور الانعقاد القادم لعدم وجود نواب كافيين للتصويت فى القاعة، حيث يستلزم الموافقة على إسقاط عضوية النائبة موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس أى 396 نائبًا.

من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقرر التقرير، إنه لإضرر من التأجيل لأن العضو لا تمارس عملها لصدور حكم نهائى.

يذكر أن اللجنة التشريعية اكدت فى تقريرها، أن النائبة سحر الهوارى قد توافر فى شانها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادا على الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم خلال جلسته تقرير اللجنة التشريعية ويصوت على إسقاط عضوية النائبة فى المجلس.