video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان وروسيا يوقعان اتفاقية لاكتشاف الغاز بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:43 م
السودان وروسيا يوقعان اتفاقية لاكتشاف الغاز بالبحر الأحمر حقل غاز
أ ش أ
إضافة تعليق

وقع السودان وروسيا، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، اتفاقية لاكتشاف الغاز بالبحر الأحمر، ومثل الجانب السودانى وكيل وزارة النفط والغاز المهندس أزهرى عبدالقادر، والجانب الروسى رئيس إدارة المؤسسة الروسية "روس جيولوجيا " .

وأكد وزير النفط والغاز السودانى - خلال لقائه بوزير المعادن والموارد الطبيعية الروسى، ديمترى كابلكين، على هامش التوقيع- الاستعداد التام لتهيئة بيئة الاستثمار فى قطاع النفط والغاز للشركات الروسية .
وقال إن العلاقة بين البلدين ذات خصوصية وأبعاد استراتيجية، وإن التعاون الاقتصادى داعم للعلاقات السياسية المبنية على تبادل المصالح المشتركة، منوها بأن السودان يتمتع بموارد متعددة وموقع جغرافى يتيح بناء علاقات روسية إفريقية فى المستقبل.

وأشار عبدالقادر، إلى النجاح الذى حققته شركتا (TECHNOTEC) و (NORTH SIDE) الروسيتان العاملتان حاليا فى مجال خدمات البترول وزيادة الإنتاج فى مربع (17) والمشغل من قبل شركة "شارف"، ومربع (25) والمشغل من قبل شركة "الراوات"، معتبراً تجربتهما جيدة وتعد انفتاحاً على الشركات الروسية الأخرى .

وأكد دعمه واهتمامه لتسهيل دخول الشركات الروسية للاستثمار فى الفرص المتاحة، وهى استغلال وإنتاج الغاز فى البحر الأحمر، وبناء مصفاة بورتسودان بسعات كبيرة، بجانب دخول الاستكشاف والإنتاج النفطى فى المربعات الأخرى فى شمال وجنوب السودان، وخدمات النفط وتطوير الحقول المنتجة، مشيرا إلى الاتفاق الذى وقع من أجل إعادة تشغيل بترول دولة جنوب السودان والذى يعد انطلاقة لقطاع النفط لإنعاش اقتصاد البلدين .

من جانبه، قال وزير المعادن والموارد الطبيعية الروسى، إن السودان يتمتع بعلاقة خاصة مع روسيا ويعتبر شريكا استراتيجيا فى إفريقيا، وإن العلاقات السياسية تنعكس على الاقتصاد والتبادل التجارى خاصة فى مجال الطاقة، مشيرا لرغبة الشركات الروسية للعمل فى السودان وفق الدراسات التى أعدها خبراؤها عن المشروعات النفطية فى السودان، مبرزا أن لروسيا شراكات اقتصادية متعددة فى مجال الطاقة والتبادل التجارى والزراعى مع السودان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا ملحوظا وفق توجيهات قيادتى البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان يخصص 1% من الناتج الإجمالى للبحث العلمى

حقل غاز

السودان

روسيا

البحر الأحمر




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة