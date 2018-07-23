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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:03 م
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وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم صحة سرقة محتويات مسجد الرفاعى بالكرنك "صور"

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:40 م
وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم صحة سرقة محتويات مسجد الرفاعى بالكرنك "صور" الاوقاف تعلن ان المسجد ليس به عداد كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه توجه على رأس لجنة تقصى لمعرفة حقيقة سرقة مسجد الرفاعى بالكرنك، وتبين أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية خالٍ تماما من الصحة، حيث إن المسجد لم يتم تركيب عداد كهرباء له إلى الآن وهو مدرج فى خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر – فى بيان صحفى – أن المسجد ليس به صندوق نذور وإنما صندوق به عدد يدوية لزوم صيانة المسجد، والمسجد مطروق ويقع بمنطقة حيوية ومؤمنة بشكل جيد، حيث يقع بجوار معبد الكرنك ومبنى الآثار مما لا يدع مجالا لارتكاب أى سرقات داخله حيث القيادات الأمنية وأفراد تأمين معبد الكرنك وخلفه تمركز أمنى.

وأكد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، أن ما توصلت اللجنة من خلال مجموعة من المصلين أن أصابع الاتهام تشير إلى أحد المصلين، وذلك بهدف إيقاع العمال فى مشكلة بسبب خلاف شخصى مع عمال المسجد، حيث إن من يريد السرقة لا يقوم باستعراض المسروقات فى صحن المسجد، وأهاب بأصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الموضوعية فيما ينشرونه، وألا يكونوا أداة لتنفيذ رغبات بعض ضعاف النفوس.

 

 

 

وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم سرقة محتويات مسجد الرفاعي بالكرنك (1)
 
وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم سرقة محتويات مسجد الرفاعي بالكرنك (3)
 
وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم سرقة محتويات مسجد الرفاعي بالكرنك (4)
 
وكيل أوقاف الأقصر يعلن عدم سرقة محتويات مسجد الرفاعي بالكرنك (5)
 

 

 

 


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