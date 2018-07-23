القبض على طرفى خصومة بحوزتهما أسلحة نارية و10 قذائف بأسيوط.. صور

كتبت : دينا الحسيني

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط القبض على شخصين طرفا خصومة ثأرية بحوزتهما 3 قطع سلاح نارى وكمية كبيرة من الذخائر.

وذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً والتى من أهم بنودها ملاحقة وضبط العناصر العناصر الخطرة من مروعى المواطنين وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط كلٍ من رجب ن. م 30 سنة، والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح وعبد الحليم م. ع 28 سنة مزارع.



المتهمين

وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 32 خزينة، 10 قذائف، 1955طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع لوجود خصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.