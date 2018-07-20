إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 6 أشخاص بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من ستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها كل من "ت.ع.ب" 40 عاما وزوجته "ر.ع.م" 35 عاما ربة منزل، وأبنائه "ا" 12 عاما طالب و"ل" 9 سنوات طالب، و"ى" 8 سنوات طالب، و"ى" عام، مصابين بحالة تسمم، وجميعهم مقيمين طه شبرا – دائرة المركز، حالتهم العامة مستقرة وتم حجزهم بالمستشفى للملاحظة.

وبالانتقال والفحص وسؤال الأول والثانية قررا بتناولهم أمس طعاما أعد بالمنزل أعقبه شعورهم بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتهموا أحدا، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7095 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.