فيديو.. وكيل مجلس النواب: أتوقع موافقة البرلمان على بيان الحكومة غدا

كتب إبراهيم حسان

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يتوقع موافقة مجلس النواب على بيان الحكومة، القرر إلقائه أمام البرلمان غدا، الثلاثاء.

وأضاف وهدان، خلال حواره ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، أن موافقة البرلمان على بيان الحكومة ستكون بسبب الدراسة التى أجرتها خلال الأيام الأخيرة، والرؤية الاستراتيجية التى تتبناها فيما بعد 2030، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر من الحكومة، إرضاء الشعب المصرى فى تلقى بعض الخدمات، لاسيما الخدمات الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتمنى من الحكومة الجديدة أن تقوم بعمل ترشيد فى الإنفاق بشكل أو بآخر، سواء فى تخفيض عدد المستشارين فى الهيئات والوزارات أو فى كيفية استخدام السيارات، وتابع: "نعانى من سوء توزيع فى 6 ملايين موظف فى الدولة، وعلى جهاز التنظيم والإدارة أن يقوم بإعادة تنظيم لهذه العملية، ويجب أن يكون هناك إعادة توزيع فى المرتبات بشكل يتناسب فى هذه المرحلة، حتى يكون هناك عدالة وحالة إرضاء لكافة المواطنين، ويجب أن نرتقى بالحد الأدنى للأجور لتواكب هذه المرحلة فى المستقبل".