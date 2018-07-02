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على عبد العال: نرفض طلب الاتحاد الأوروبى بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:23 ص
على عبد العال: نرفض طلب الاتحاد الأوروبى بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين الدكتور على عبد العال
كتبت: إنجى مجدى
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أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر ترفض إنشاء مراكز للاجئين واستقبالهم من دول الاتحاد الأوروبى التى لا ترغب فى استيعاب المزيد من اللاجئين.

 

جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب لصحيفة فيلت ان سونتاج، الألمانية أمس الأحد، فى أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبى عن تفاصيل اتفاق أوروبى جديد يتعلق بالمهاجرين كشف عن سعى قادة الكتلة الأوروبية لبناء مراكز لطالبى اللجوء فى الدول الشريكة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وقال عبد العال فى تصريحاته للصحيفة الألمانية خلال زيارته لبرلين هذا الأسبوع "منشآت الاستقبال الأوروبية الخاصة للمهاجرين فى مصر تنتهك القوانين والدستور لدينا". وأشار إلى أن مصر لديها بالفعل حوالى 10 مليون لاجئ من سوريا والعراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال ودول أخرى وأن كل أولئك اللاجئين يتمتعون بالخدمة الطبية المجانية والتعليم.

 

وبحسب موقع الإذاعة الألمانية دويتشيه فيله، فأن قادة ألبانيا والمغرب وتونس والجزائر قالوا إنهم سيرفضون أيضا بناء أى مراكز استقبال للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبى.

 

مراكز الاستقبال كانت جزء من صفقة للاتحاد الأوروبى وصفتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى خطاب لشركائها فى التحالف الحكومى السبت الماضى. وتشمل الصفقة أيضا ترحيل سريع للمهاجرين الذين سجلوا أولا فى دولة مختلفة داخل الاتحاد الأوروبى وتعزيز وكالة أمن الحدود الأوروبية.


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