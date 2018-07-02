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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:28 م
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القضاء العراقى يحكم بالمؤبد على أحد مجهزى الأسلحة والمتفجرات فى داعش

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:10 م
القضاء العراقى يحكم بالمؤبد على أحد مجهزى الأسلحة والمتفجرات فى داعش محكمة ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الاثنين، إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق أحد مجهزى الأسلحة والمتفجرات فى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن المحكمة الجنائية المركزية فى رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية نظرت قضية متهم ينشط ببيع والمتاجرة فى الأسلحة والمتفجرات لصالح (داعش)".

وأضاف أنه تم نصب كمين للمتهمين من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وبإشراف المحكمة المركزية، حيث ألقى القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم أسلحة متوسطة معدة لتجهيز التنظيم الإرهابي، موضحا أن المدان تم اعتقاله فى جنوب بغداد، حيث أن المحكمة المركزية دققت الأدلة ومحاضر الضبط الخاصة بقضية المدان والتقرير الاستخباراتى الخاص به حيث ثبت أنه أحد العناصر الإرهابية.

يذكر أن القضاء العراقى يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق عناصر التنظيم الإرهابى والمؤيدين له.

وفى سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمواد متفجرة من مخلفات تنظيم (داعش) غربى العاصمة.

وتعلن قيادة عمليات بغداد بين فترة وأخرى عن قيامها بعمليات تفجير مسيطر عليها لمخازن للأسلحة والمواد المتفجرة التابعة للتنظيم.

 


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