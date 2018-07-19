فلكى كويتى: الجمعة 27 يوليو أطول خسوف كلى للقمر خلال قرن

الكويت(أ ش أ)

كشف الباحث والفلكى الكويتى عادل السعدون، النقاب عن أن يوم الجمعة الموافق 27 يوليو الجارى سيشهد أطول خسوف كلى للقمر خلال قرن، عندما يكون بدرا، حيث يدخل فى ظل الأرض ويتغير لونه إلى البرونزى.

وقال السعدون - فى تصريح صحفى اليوم الخميس"إن ظروف الخسوف تتمثل فى دخول القمر فى ظليل الأرض الساعة 14ر20، ولا يلاحظ عليه أى تغير، وفى الساعة 21.24، يبدأ دخوله فى ظل الأرض ويحدث خسوف جزئى، حيث يدخل القمر فى جزء من ظل الأرض".

وأضاف "أنه فى الساعة 22.30، يحدث الخسوف الكلى للقمر، ويتحول لونه إلى اللون البرونزى بشكل جزئى، وفى الساعة 23.21 يكون القمر فى مركز ظل الأرض، ويصبح لونه برونزيا تماما".

وتابع السعدون "أنه فى الساعة 00.13، يبدأ القمر الخروج من ظل الأرض، ويصبح فى حالة الخسوف الجزئى، إلى أن يخرج تماما من ظل الأرض، ويدخل فى ظليل الأرض ليبدو شكله طبيعيا، وتكون مدة الخسوف ساعة و43 دقيقة، ليعتبر أطول خسوف خلال الـ 83 سنة الماضية".