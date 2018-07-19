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الخميس، 19 يوليه 2018 06:16 م
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تركيا: قانون القومية الإسرائيلى ينسف حقوق الفلسطينيين

الخميس، 19 يوليه 2018 05:24 م
تركيا: قانون القومية الإسرائيلى ينسف حقوق الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية
أ ف ب
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 نددت تركيا، الخميس، بتصويت الكنيست الإسرائيلى على قانون "الدولة القومية اليهودية"، مؤكدة أنه "يطيح بمبادئ القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان، إن هذا القانون "يطيح بمبادئ القانون الدولى وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل".

وأقرّ الكنيست فجر الخميس قانونا ينص على أن اسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصرى للشعب اليهودى فقط".

واعتبرت الخارجية التركية أن الإجراء الأخير هو "ثمرة ذهنية بائدة وتنطوى على تمييز".

وأضافت أن اعلان القانون القدس عاصمة لإسرائيل بما فيها الشطر الشرقى المحتل هو "باطل ولا يعترف به المجتمع الدولي".

 

 


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