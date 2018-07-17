شاهد فى دقيقة.. 11 خطوة للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

كتب ــ لؤى على

أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء استقبال التظلمات لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، ولمدة شهر، حيث كشف أنه تقرر أن تكون التظلمات فى الإدارات التعليمية تيسيرا على الطلاب، حيث كان فى السابق لا تتاح التظلمات سوى بالقاهرة فقط، مما كان يجعل الأمر صعبا على طلاب المحافظات البعيدة التقدم للتظلمات.

1ـ لأول مرة يتاح لطلاب الأزهر فى الأقاليم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها تيسيرا عليهم

2ـ يتعرف الطالب على ورقة الإجابة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالإدارة التعليمية التى تظلم فيها

3ـ تبدأ مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى السابعة صباحًا وتنتهى فى تمام الثانية بعد الظهر

4ـ إعادة تصحيح الورقة يكون فى غضون 15 يوما، ويتم إخطار الطالب بالنتيجة أو يمكنه متابعتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.

5ـ يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم.

6ـ الاطلاع على ورقة الإجابة لا يكون إلا للطالب بمفرده

7ـ على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح، وعدم اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع

8ـ 100 جنيه قيمة رسوم المادة الواحدة

9ـ يحق للطالب الطعن مرة واحدة فقط فى أى مادة

10ـ فى حالة زيادة درجات الطالب فى مادة من مواد الطَعن يتقدم بطلبِ لاستردادِ الرسومِ

11ـ لأول مرة.. يستطيع الطالب الطعن على الشفوى بمادتى القرآن الكريم والحديث