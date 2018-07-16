مشروع بريطانى لمقاتلة جديدة بالتعاون مع مجموعة إيطالية

أ ف ب

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الإثنين انتاج مقاتلة جديدة فى إطار مشروع مشترك بين مجموعتى "بى آى اي" و"رولز رويس" البريطانيتين ومجموعة "ليوناردو" الايطالية وصانع الصواريخ الاوروبى ""ام بى دى آي".

وقالت ماى فى معرض الطيران فى فارنبورو بضاحية لندن ان المشاركين فى البرنامج الذى اطلق عليه اسم "تيمبست" سيستثمرون مليارى جنيه بحلول 2025.

ويأتى هذا الاعلان بعد اشهر على الكشف رسميا عن التعاون بين الفرنسيين والألمان لانتاج مقاتلة جديدة.

واضافت رئيسة الوزراء ان هذه المبادرة ترمى الى "ضمان مستقبل على الاجل البعيد لصناعة المقاتلات" فى بريطانيا فى حين تخطط السلطات لاستبدال مقاتلة تايفون الحالية (يوروفايتر).

وأعلن وزير الدفاع البريطانى غافين ويليامسون أن هذا المشروع الدولى الذى ستضطلع فيه بريطانيا بدور رائد يندرج فى "استراتيجية ترمى الى ابقاء هيمنتنا على صناعة الطيران لدينا وفى الخارج".

وأضاف ان هذه الطائرة يمكن تشغيلها مع او بدون طيار.

وتسعى بريطانيا لاستبدال يوروفايتر-تايفون التى تستخدمها قواتها المسلحة وهى ثمرة تعاون بين "بى آى اى سيستمز" البريطانية و"ايرباص" الاوروبية و"فينميكانيكا" الايطالية.

للجيل الجديد من المقاتلات تتجه ايرباص الى استراتيجية سياسية فرنسية المانية بهدف انتاج مع منافستها مجموعة "داسو افيايشين" الفرنسية طائرة قد تنتج بحلول 2040.

ووضعت ايرباص وداسو "خارطة طريق مشتركة" ستضم مقترحات لتطوير "طائرة تجريبية" اعتبارا من 2025.

وترفع المجموعتان المتنافستان مع مقاتلاتهما يوروفايتر ورافال، التحدى السياسى الذى اطلقته باريس وبرلين ووحدتا قواهما لمواجهة منافسة اميركية شرسة جدا.

وحيال هذا التقارب يخشى البريطانيون ان يتركوا جانبا وبدأوا الاثنين انشطتهم الاستكشافية. واشارت الصحف الى عدة خطط ممكنة فى الاسابيع الماضية بما فى ذلك تعاون مع شركة "صعب" السويدية.