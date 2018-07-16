video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العبادى: من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم وتحسين الخدمات

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:05 م
العبادى: من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم وتحسين الخدمات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الاثنين، حق الشعب العراقى فى المطالبة بحقوقه وبتحسين الخدمات.

وقال العبادى - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن من حق شعبنا أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات، وأننا لم نقاتل داعش إلا من أجل رفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة أمنة وخدمات لائقة".. داعيا فى الوقت ذاته القوات الأمنية التى حققت النصر والأمن إلى المساهمة فى دعم حملة البناء والإعمار.

وتشهد معظم المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: 200 متظاهر احتشدوا عند حقل السيبة فى جنوب العراق

مقالات الصحف.. جلال دويدار يشيد بالمصريين فى الخارج.. مكرم محمد أحمد يحذر من الثورة الطائفية فى العراق.. فاروق جويدة يتحدث عن كرواتيا ورئيستها الجميلة.. عماد الدين أديب يكتب عن تدمير أردوغان اقتصاد بلاده

تفاصيل لقاء رئيس البرلمان بسفراء العراق وصربيا وإيطاليا والسعودية

أمير الكويت يؤكد للعبادى: استعداد بلاده لمساعدة العراق خلال الفترة المقبلة

سفير العراق: الاتفاق بين بغداد والقاهرة لتوريد مليون برميل نفط شهريا يسير على ما يرام

انقطاع جزئى لخدمة الإنترنت فى العراق

حيدر العبادى

العراق

الانتخابات

أخبار عربية

داعش




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة