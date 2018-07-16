العبادى: من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم وتحسين الخدمات

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الاثنين، حق الشعب العراقى فى المطالبة بحقوقه وبتحسين الخدمات.

وقال العبادى - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن من حق شعبنا أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات، وأننا لم نقاتل داعش إلا من أجل رفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة أمنة وخدمات لائقة".. داعيا فى الوقت ذاته القوات الأمنية التى حققت النصر والأمن إلى المساهمة فى دعم حملة البناء والإعمار.

وتشهد معظم المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.