مجلس النواب يرفض مد سن التقاعد للصحفيين إلى 65 سنة

كتب محمود حسين

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، مد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، بناء على اقتراح النائب مصطفى بكرى، متمسكا بأن يكون سن التقاعد 60 سنة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المؤسسات مكتظة بالعاملين، ونريد أن نفسح المجال للشباب، حتى فى مجلس النواب هنا نفسح المجال لمن يريد الخروج معاش مبكر ونعطيهم مكافأة، بنعمل توازن ما بيبن شباب بيقول لازم ناخد فرصتنا وكبار أيضا لابد من الاستفادة منهم، ونوفق بين الشباب والخبرة، وهذا النص أفضل للإدارة وللعاملين، يوفق بين حاجتين، تمثيل الشباب، وفى نفس الوقت مينفعش تجاهل الشباب".

فيما قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "إننا متمسكون بالنص لأسباب كثيرة منها أن المؤسسات تكتظ بالصحفيين والعاملين، ولابد أن نلتزم بالسن، وأن نفسح المجال للشباب، فلو للكل مديت للكل يبقى خسرت الكثير من الشباب، مش هينفع نمد للكل".

بدوره، عقب النائب مصطفى مصطفى بكرى: "كنت أتمنى مد السن لـ65 سنة، ونقابة الصحفيين قالت فى ملاحظاتها، إنها طالبت بالرجوع للمادة القديمة، بأنه يجوز المد سنة بسنة حتى الوصول لـ65 سنة، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة".