video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل متلبسا بسرقة لاب توب من شركة عقارات بالبساتين

السبت، 14 يوليه 2018 02:30 م
ضبط عاطل متلبسا بسرقة لاب توب من شركة عقارات بالبساتين محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، من القبض على عاطل أثناء سرقة جهاز لاب توب من داخل شركة عقارات شهيرة بحى البساتين.

 

كان بلاغا ورد للرائد أحمد مصلح، معاون أول قسم شرطة، يفيد من أفراد أمن شركة عقارات بدائرة القسم، يفيد اكتشافهم قيام عاطل بسرقة جهاز لاب توب من داخل مقر الشركة، وحاول أفراد الأمن القبض عليه إلا أنه لاذ بالفرار.

 

بالانتقال وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالشركة والشوارع المجاورة، وتتبع خط هروب المتهم، تبين اختبائه داخل عقار سكنى فى شارع مجاور للشركة، وتم القبض عليه وتبين أنه يدعى "س.م" 27 سنة، عاطل سابق اتهامه فى قضايا سرقة.

 

وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز اللاب توب المبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائق يستقل سيارة مسروقة محملة بالحديد فى السلام

القبض على مزارع وعاطل هاربين من 27 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

القبض على هاربين من أحكام وتحصيل 159 ألف جنيه فى حملة موسعة بالغربية

البساتين

اخبار الجريمه

اخبار مصر اليوم

اخبار البساتين

سرقه شركه عقارات




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة