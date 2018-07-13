"باى بال"البريطانية تحذر عاملة متوفاة: موتك انتهك قوانين العمل وسنتخذ إجراء

كتب: أحمد علوى

أكدت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، أن رجل بريطانى تفاجئ باستلامه رسالة من شركة "باى بال" لخدمات الدفع الآلى موجهة إلى زوجته المتوفاة تخطرها بأن "وفاتها انتهكت قوانين الشركة ويمكن أن تتخذ ضدها إجراء قانونيا نتيجة لذلك".

وجاء ذلك بعدما بادر الزوج بإبلاغ الشركة، وطلبت منه إرسال نسخة من شهادة وفاتها ووصيتها وبطاقتها الشخصية.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فقد أصيب الزوج بالدهشة بعد تلقيه رسالة من الشركة إلى زوجته، تحمل العنوان التالى: "هام: يرجى قراءة هذه الرسالة بتمعن".

ويقول نص الرسالة إن المتوفاة، مدينة للشركة بمبلغ ثلاثة آلاف ومائتى جنيه استرلينى (4230 دولار) لأنها "انتهكت الشرط 15.4 سى من الاتفاقية بينك وبين "باى بال"، "وخبر وفاتك، وهو انتهاك لا يمكن إصلاحه"، وفق الوثيقة.

فما كان من الزوج، إلا التواصل مع وسائل الإعلام العالمية لينتشر الموضوع، وتعتذر الشركة بعد إدراكها لما حدث لزوج الراحلة.

وأخبرت الشركة الزوج بأنها ستولى ما حدث أهمية قصوى، وتفتح تحقيقاً لمعرفة الطريقة التى بُعثت بها الرسالة، فى الوقت الذى ألغت طلب الغرامة فوراً، وتقدم المتحدث الرسمى باسمها باعتذار.

من جانبه، علق الزوج على الحادثة بالقول: "لست بصدد إحداث أى إشكالات، لكن هدفى أن تدرك الشركة، وغيرها من المنظمات التى قد تقوم بشيء من هذا القبيل، الضرر الذى يمكن أن تحدثه لشخص ما زال فى طور الحزن على وفاة من يحب".