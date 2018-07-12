video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الهجرة: تأجيل انطلاق منتدى المصريين بالخارج لـ30 يوليو

الخميس، 12 يوليه 2018 07:44 م
وزارة الهجرة: تأجيل انطلاق منتدى المصريين بالخارج لـ30 يوليو نبيلة مكرم وزير الهجرة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم الاتفاق على إرجاء عقد منتدى المصريين بالخارج إلى يوم الإثنين 30 يوليو الجارى، بدلاً من الأحد 29 يوليو.
 
‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار الإرجاء جاء نظرًا لانعقاد مؤتمر وطنى عن التعليم فى القاهرة يومى السبت والأحد 28 و29 يوليو، وحتى تتاح فرصة أفضل لتمثيل كل الوزارات.
 
‎وكشفت وزيرة الهجرة، أن المنتدى ليس مجرد اجتماع لسماع الأفكار فقط، بل سيشهد الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسيرعلى المواطنين بالخارج.
 
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات والهيئات المعنية وإرادة حقيقية على الاستجابة لأى مطالب مشروعة للمصريين بالخارج. 
 
‎وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن انطلاق منتدى المصريين المغتربين بالخارج، تحت شعار «فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، مؤكدة أن تسجيل البيانات للمشاركة فى المنتدى مستمر حتى 15 يوليو الجارى عبر التطبيق الإلكترونى، الذى قامت الوزارة بتدشينه لتلقى بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين فى مناقشتها وكذلك على الرابط التالى: 
 
 
 
‎وسبق أن صرحت وزيرة الهجرة بأن عقد المنتدى يستهدف التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، وذلك بطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجههم.
 
‎ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو الإثنين 30 يوليو الجارى فى القاهرة بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها ستة ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة، ثم جلسة ختامية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدولة تفتح ذراعيها لأبنائها بالخارج لقضاء إجازة الصيف.. "الهجرة" تتلقى طلبات المغتربين للمشاركة بمبادرة إجازتك بوطنك حتى 15يوليو.. نبيلة مكرم: هدفنا فتح حوار مباشر مع أبنائنا.. ومصريو الخارج: فكرة مبتكرة

نائب لوزيرة الهجرة فى البرلمان: "أنت دخلتى من الشباك.. ونبيلة مكرم: احترمونى - صور

"قوى البرلمان" توصى بمد إجازات عاملى الخارج.. ونبيلة مكرم: الرئيس وجه بالتيسير

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة