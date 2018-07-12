وزارة الهجرة: تأجيل انطلاق منتدى المصريين بالخارج لـ30 يوليو

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم الاتفاق على إرجاء عقد منتدى المصريين بالخارج إلى يوم الإثنين 30 يوليو الجارى، بدلاً من الأحد 29 يوليو.

‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار الإرجاء جاء نظرًا لانعقاد مؤتمر وطنى عن التعليم فى القاهرة يومى السبت والأحد 28 و29 يوليو، وحتى تتاح فرصة أفضل لتمثيل كل الوزارات.

‎وكشفت وزيرة الهجرة، أن المنتدى ليس مجرد اجتماع لسماع الأفكار فقط، بل سيشهد الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسيرعلى المواطنين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات والهيئات المعنية وإرادة حقيقية على الاستجابة لأى مطالب مشروعة للمصريين بالخارج.

‎وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن انطلاق منتدى المصريين المغتربين بالخارج، تحت شعار «فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، مؤكدة أن تسجيل البيانات للمشاركة فى المنتدى مستمر حتى 15 يوليو الجارى عبر التطبيق الإلكترونى، الذى قامت الوزارة بتدشينه لتلقى بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين فى مناقشتها وكذلك على الرابط التالى:

‎وسبق أن صرحت وزيرة الهجرة بأن عقد المنتدى يستهدف التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، وذلك بطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجههم.

‎ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو الإثنين 30 يوليو الجارى فى القاهرة بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها ستة ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة، ثم جلسة ختامية.