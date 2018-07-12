video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يتفق على بيان قوى مناوئ لرسوم أمريكا قبل قمة العشرين

الخميس، 12 يوليه 2018 03:57 م
الاتحاد الأوروبى يتفق على بيان قوى مناوئ لرسوم أمريكا قبل قمة العشرين ترامب
رويترز
إضافة تعليق

يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى الاتفاق، غدا الجمعة، على موقف مشترك قبل الاجتماع مع نظرائهم فى مجموعة العشرين الأسبوع القادم، حيث سينتقدون الإجراءات التجارية الأمريكية "الأحادية" ويدعمون تبنى رد حازم.

كما سيدعو وزراء الاتحاد الأوروبى إلى بذل المزيد من الجهود العالمية بخصوص الشفافية الضريبية ومكافحة غسل الأموال، وسيدفعون صوب إصلاح عالمى رقمى للضرائب بحلول 2020 وفقا لنص مسودة ستشكل موقفهم فى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذى سيعقد فى بوينس آيرس فى 19-22 يوليو.

وقال نص مسودة الاتحاد الأوروبى التى اطلعت عليها رويترز، إن "الاتحاد الأوروبى يدعم التعاون الدولى لتحديث منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن الاتحاد "يرفض الإجراءات الأحادية التى يتخذها آخرون ولا تتسق مع منظمة التجارة العالمية".

وتقول الوثيقة "في هذا الصدد، نأسف للقرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، وهو ما لا يترك خيارا للاتحاد الأوروبى سوى التحرك بأسلوب ملائم ومتناسب ومقبول مع الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية".

وقال مسؤول فى الاتحاد الأوروبى إن مسودة البيان تلقى دعما واسع النطاق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28 دولة وإنها ستخضع للنقاش بين وزراء مالية الاتحاد فى اجتماعهم الدورى الشهرى فى بروكسل يوم الجمعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يشن هجوما جديدا على الحلفاء ويدفع الناتو لعقد جلسة "مغلقة"

الكرملين: تصريحات ترامب حول "التيار الشمالى ـ 2" لن تعقد المباحثات مع بوتين

فيديو وصور.. ترامب: زعماء الناتو شكرونى على قمة بوتين.. أسعى لعالم خالى من الحروب

ترامب

الاتحاد الأوروبى

منظمة التجارة العالمية

رسوم جمركية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة