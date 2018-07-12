الاتحاد الأوروبى يتفق على بيان قوى مناوئ لرسوم أمريكا قبل قمة العشرين

رويترز

يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى الاتفاق، غدا الجمعة، على موقف مشترك قبل الاجتماع مع نظرائهم فى مجموعة العشرين الأسبوع القادم، حيث سينتقدون الإجراءات التجارية الأمريكية "الأحادية" ويدعمون تبنى رد حازم.

كما سيدعو وزراء الاتحاد الأوروبى إلى بذل المزيد من الجهود العالمية بخصوص الشفافية الضريبية ومكافحة غسل الأموال، وسيدفعون صوب إصلاح عالمى رقمى للضرائب بحلول 2020 وفقا لنص مسودة ستشكل موقفهم فى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذى سيعقد فى بوينس آيرس فى 19-22 يوليو.

وقال نص مسودة الاتحاد الأوروبى التى اطلعت عليها رويترز، إن "الاتحاد الأوروبى يدعم التعاون الدولى لتحديث منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن الاتحاد "يرفض الإجراءات الأحادية التى يتخذها آخرون ولا تتسق مع منظمة التجارة العالمية".

وتقول الوثيقة "في هذا الصدد، نأسف للقرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، وهو ما لا يترك خيارا للاتحاد الأوروبى سوى التحرك بأسلوب ملائم ومتناسب ومقبول مع الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية".

وقال مسؤول فى الاتحاد الأوروبى إن مسودة البيان تلقى دعما واسع النطاق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28 دولة وإنها ستخضع للنقاش بين وزراء مالية الاتحاد فى اجتماعهم الدورى الشهرى فى بروكسل يوم الجمعة.