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ضبط 4 متهمين استولوا على 880 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفيوم

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:30 م
ضبط 4 متهمين استولوا على 880 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفيوم حبس - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين من بين 4 متهمين، بتهمة الاستيلاء على أموال عاملين، بلغت 880 ألف جنيه، لتوظيفها فى تجارة العطور، مقابل الحصول على فائدة قدرها 10% شهريا.

 

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من المواطنين، "خليل فرحات خليل" (38 سنة-عامل)، و"أحمد محمد محمد" (33سنة-عامل) ويقيمان بمنشأة عبدالله، بمركز الفيوم، بتضررهما من كل من "على.ف.ع" (50 سنة-مندوب مبيعات)، وزوجته "بوسى.م.ق" (47 سنة-ربة منزل)، وشقيقته "أمل.ف.ع" (54 سنة-بالمعاش)، وزوجها "عصام الدين.ع.م" (58 سنة)، ويقيمون بحى الجون بدائرة قسم ثان، لتلقيهم أموال منهما بلغت قيمتها 880 ألف جنيه.

 

 وقال الشاكيان، فى محضر الشرطة إن المتهمين استولوا على أموالهم بقصد استثمارها فى تجارة العطور بفائدة 10% شهريًا، وعجزوا عن الوفاء بذلك، وبعد استئذان النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين الثالثة والرابع، وتبين هروب المتهمين الأول والثانية، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وأقرا بأن الأموال بحوزة المتهمان الهاربان.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2705 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى كلفت إدارة البحث الجنائى، لإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين الهاربين.

 


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