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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:32 م
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عامل يقتل زوجته طعنا بالسكين بسبب "مصروف البيت" بمنشأة ناصر

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:55 م
عامل يقتل زوجته طعنا بالسكين بسبب "مصروف البيت" بمنشأة ناصر جثة ــ ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أنهى عامل حياة زوجته طعنا بالسكين بمنطقة منشأة ناصرعقب مشاجرة بينهما، بسبب "مصروف البيت" حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى قسم شرطة منشاة ناصر بلاغا، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها وبها إصابات بطعنات فى البطن والوجه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم شرطة منشأة ناصر، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الحادث "عبد الحميد م" زوج المجنى عليها، وتم القبض عليه، وبمناقشته اعترف بارتكايه الجريمة.

وقال المتهم إنه تشاجر مع زوجته يوم الحادث  بسبب الخلاف على "مصروف البيت"، فاحضر سكينا وطعنها بها، ولكن لم يقصد قتلها، تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.


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