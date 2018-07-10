تفاصيل مقتل شاب على يد عامل بطعنة نافذة فى البطن بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل شاب على يد عامل طعنًا بسلاح أبيض فى مشاجرة بالعياط، وإصابة عمه، حيث تبين أن مشاجرة نشبت قبل يومين بين أطفال من طرفى الخصومة، فحدثت مشادة كلامية بين والدة أحد الأطفال وأحد أقارب الطفل الآخر.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عدة أيام تجددت الخلافات حينما عاتب المجنى عليه المتهم بالقتل على تلك الواقعة وطلب منه تأديب الطفل، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة انتهت بتسديد المتهم طعنة نافذة للضحية أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه يدعى "على.ع" ويبلغ من العمر 29 عامًا، ومقيم بقرية المساندة بالعياط، وانه أصيب بطعنة نافذة فى البطن أودت بحياته فى الحال، نتيجة مشاجرة بينه وبين عامل.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى العياط فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى " ع. ع " وإصابة عمه نتيجة اعتداء عامل عليهما خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.