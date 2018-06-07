قنصل روسيا بالإسكندريه يبدأ كلمته فى اليوم الوطنى بتهنئة "السيسى" بفترة رئاسية ثانية

الاسكندريه – هناء أبو العز

بدأ رشيد صادوكوف، قنصل عام روسيا فى الإسكندرية، كلمته، فى احتفالية اليوم الوطنى لروسيا، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوليه فترة رئاسية ثانية، فى الانتخابات التى جرت مؤخرًا، وكذلك تهنئة الشعب المصرى، على خوض تجربة ديمقراطية جديدة، متمنيًا اتخاذ إجراءات إصلاحية تصب فى الصالح العام.

وأكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية ، خلال احتفالية اليوم الوطني لروسيا التي نظمتها القنصلية مساء اليوم "الخميس" التي شهدها بطريرك الروم الأرثوذكس"ثيوذروس الثاني"، على عمق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التبادلات فى مختلف المجالات.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات المحافظة، وقناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من الشخصيات العامة.