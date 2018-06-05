video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يبحث هاتفيا مع ولى العهد السعودى التطورات الإقليمية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:42 ص
ملك الأردن يبحث هاتفيا مع ولى العهد السعودى التطورات الإقليمية العاهل الأرنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث الملك عبدالله الثانى، فى اتصال هاتفى تلقاه مساء اليوم الإثنين، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية، التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وجرى، خلال الاتصال، بحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى، التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والحرص على تمتينها فى شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك عبد الله الثانى: من لا يستطيع القيام بمهامه فى الأردن عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة.. مشروع قانون الضريبة "جدلي" ولا بد من إطلاق حوار حوله.. وضريبة المواطن يجب أن تنعكس على الخدمات المقدمة له

وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن الشقيق.. ملكه حكيم وشعبه أصيل

الملك عبدالله الثانى

الأردن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة