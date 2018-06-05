ملك الأردن يبحث هاتفيا مع ولى العهد السعودى التطورات الإقليمية

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بحث الملك عبدالله الثانى، فى اتصال هاتفى تلقاه مساء اليوم الإثنين، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية، التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وجرى، خلال الاتصال، بحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى، التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والحرص على تمتينها فى شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.