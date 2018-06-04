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خارجية لبنان: الهجوم على قانون التجنيس للتغطية على محاولة توطين السوريين

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:07 م
خارجية لبنان: الهجوم على قانون التجنيس للتغطية على محاولة توطين السوريين وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
كتب سمير حسنى
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قال وزير الخارجية اللبنانى، جبران باسيل، إن مرسوم التجنيس لا يحمل توقيعه، لكنه معنى بأن ينال المستحقون الجنسية، مبينا أن كل تجنيس جماعى قد يعنى التوطين مثل مرسوم 1994، مشددا على أن الجنسية اللبنانية تمنح لمن يستحقها أو لمن تستفيد منه الدولة.

 

وأضاف وزير الخارجية اللبنانى، خلال مؤتمر صحفى للحديث عن قضية الهوية والتجنيس والتى شغلت بال الرأى العام اللبنانى مؤخرا، على خلفية تجنيس أحد المقربين من الرئيس السورى بشار الأسد، الجنسية اللبنانية ليست للبيع، مؤكدا أن الهجوم على قانون التجنيس هدفه تغطية محاولة توطين 1.5 مليون سورى.

 


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