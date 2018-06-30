ذكرى 30 يونيو.. تعرف على أبرز إنجازات "الكهرباء" خلال 5 سنوات × 10 معلومات

كتبت رحمة رمضان

حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من الإنجازات خلال الـ5 سنوات الماضية، التى تمكنت من خلالها القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى تماما علاوة على أن مصر أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات العالم لتوليد الكهرباء سواء تقليدية أو شمسية أو رياح، وفيما يلى ترصد "اليوم السابع" لقرائها أهم إنجازات وزارة الكهرباء فى 10 معلومات وهى كالآتى:

1- تمكنت وزارة الكهرباء من إضافة 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال الـ5 سنوات الماضية.

2- تطوير شبكة نقل الكهرباء بإضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت للقضاء على مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد الناتجة عن انخفاض الجهد، وتبلغ تكلفة تطوير شبكة النقل 18 مليار جنيه وهو ما يعادل ضعفين ما تم خلال 60 عاما الماضيين.

3- تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة بلغت 24 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

4- الانتهاء من إنشاء أكبر وأحدث 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، والتى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليارات يورو.

5- الانتهاء من إنشاء أول محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تستوعب 40 محطة شمسية وهو الموقع الأكبر على مستوى العالم.

6- تفتح وزارة الكهرباء خلال الشهر المقبل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت.

7- توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

8- البدء فى إجراءات إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات بالحمراوين والتى تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

9- البدء فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار من خلال مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى.

10- إنهاء جزء كبير من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال تركيب 5 ملايين 700 ألف عداد مسبوق الدفع ومن خلال التعاقد مع شركة مدنية لتسجيل قراءة العدادات.